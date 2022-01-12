На новогодних праздниках в регионе задержали свыше 70 пьяных водителей

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С 1 по 9 января в Калининградской области сотрудниками ГИБДД выявлен 71 пьяный водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Калининградцы продолжают садиться за руль автомобиля в нетрезвом виде, тем самым подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. Многие из водителей отказываются выполнить законные требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, но влекут наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», - отметили в пресс-службе полиции.

Госавтоинспекция напоминает, что сообщить о пьяном водителе всегда можно по телефону 8 (4012) 552-811.