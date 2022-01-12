Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 7:39

На новогодних праздниках в регионе задержали свыше 70 пьяных водителей

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Александр Подгорчук

С 1 по 9 января в Калининградской области сотрудниками ГИБДД выявлен 71 пьяный водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Калининградцы продолжают садиться за руль автомобиля в нетрезвом виде, тем самым подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. Многие из водителей отказываются выполнить законные требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, но влекут наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», - отметили в пресс-службе полиции.

Госавтоинспекция напоминает, что сообщить о пьяном водителе всегда можно по телефону 8 (4012) 552-811.