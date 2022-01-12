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Общество12 января 2022 7:47

В Калининграде полиция задержала с поличным двух закладчиков

Также полицейские нашли пять тайников с амфетамином и мефедроном
Виктор Сергеев
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В одном из садовых обществ Калининграда задержаны двое подозреваемых в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Двое 22-летних калининградцев распространяли запрещенные вещества через закладки, а сделки проводили через интернет-магазин и мессенджер. При досмотре у них нашли свертки с наркотиками синтетического происхождения мефедроном (47,96 г) и альфа-PVP (0,5 г), а также каннабисом (4,1 г).

Также полицейские нашли пять тайников с амфетамином и мефедроном. Общий вес свертков - более 6 граммов. Кроме того, изъяты банковские карты, весы и упаковочные материалы.

На задержанных завели уголовные дела о покушении на сбыт и сбыте наркотиков. Наркоторговцы заключены под стражу.