В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 12 января отключено электричество

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 12 января, в течение дня отключено электричество в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на на ул. Серпуховской, 23-27, 29 (детский сад № 104), пр-те Ленинском, 42б к1, к2, 44-50, 52-58, 60-66.

С 12.00 до 15.00 будет отключено электроснабжение на улицах Барклая де Толли, 28-28б, Лозовой,11, 13, пр-те Московском, 252 к.1, 254, 266, Баженова, 15, 23-25, Сиреневой, 20, Тверской, 18.