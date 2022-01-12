Полиция Зеленоградска объявила в розыск пропавшую 13-летнюю девочку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции по Зеленоградскому району объявил в розыск 13-летнюю Анастасию Кандакову. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 11 января воспитанница Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» в Зеленоградске ушла в школу на занятия и до настоящего момента не вернулась к месту проживания.

На вид Анастасии 12-13 лет, рост 168 см, глаза голубые, волосы черные, она среднего телосложения.

Была одета: белая шапка, синяя куртка, черные брюки, черные ботинки.

В случае установления местонахождения несовершеннолетней полиция просит сообщить по телефону ОМВД 8 (40150) 3-25-32.