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Происшествия12 января 2022 8:40

За сутки в дорожных авариях в Калининградской области пострадали два человека

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На Южном обходе Калининграда водитель «Фольксвагена» при перестроении не уступила дорогу и врезалась в «Ауди». В результате столкновения 35-летний водитель «Ауди» получил телесные повреждения.

В Краснознаменском районе водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и съехал в придорожный кювет. В результате ДТП 20-летний пассажир получил телесные повреждения.