. Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

В Калининграде электричка сбила насмерть мужчину. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

ЧП произошло накануне вечером на перегоне Калининград-Северный – Чкаловск. 47-летний калининградец переходил железнодорожные пути в неположенном месте

«Машинист приближающегося поезда сообщением Светлогорск 2 – Калининград-Южный подавал звуковой сигнал повышенной громкости, но пешеход не реагировал. Применялось экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.