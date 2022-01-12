Калининградец три года выращивал коноплю и продавал марихуану

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

43-летний мужчина в течение трех лет выращивал коноплю в одном из поселков Славского района, а затем привозил растения в свой дом в Калининграде, где готовил наркотики.

В подвале его дома полицейские обнаружили 2 куста конопли и марихуану, которую он готовил к сбыту, общей массой 226 граммов. Во время обыска в жилом помещении в Славском районе оперативники обнаружили 28 кустов конопли.

На мужчину завели несколько уголовных дел, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.