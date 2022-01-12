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Общество12 января 2022 9:13

В Балтийске началось строительство детского сада на 225 мест

График работ рассчитан до конца текущего года
Виктор Сергеев
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В Балтийске на улице Морской Пехоты началось строительство нового детского сада. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Дошкольное учреждение рассчитано на 225 воспитанников, всего в детсаду будет 10-12 групп, начиная с ясельного возраста и заканчивая подготовительными классами. По данным городских властей, это позволит разгрузить детские сады и школы Балтийска от подготовительных классов.

График работ рассчитан до конца текущего года, в ближайшее время будут рассматриваться кандидатуры на пост директора образовательного учреждения.