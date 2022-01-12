Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области был выявлен 151 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 91 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 4,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 3,
Пионерский городской округ – 5,
Гвардейский городской округ - 3,
Гурьевский городской округ - 12,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 4,
Светловский городской округ – 4,
Зеленоградский городской округ – 9,
Светлогорский городской округ – 6,
Славский городской округ – 1,
Мамоновский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 3.