Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области был выявлен 151 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 91 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 4,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 3,

Пионерский городской округ – 5,

Гвардейский городской округ - 3,

Гурьевский городской округ - 12,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 4,

Зеленоградский городской округ – 9,

Светлогорский городской округ – 6,

Славский городской округ – 1,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 3.