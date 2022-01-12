Калининградцам предложат два оплачиваемых выходных после прохождения вакцинации и ревакцинации

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Власти Калининградской области разработали новый способ стимулирования жителей к прохождению вакцинации против коронавируса. На сайте правительства появился проект изменений в «антиковидное» постановление № 134. Судя по тексту документа, все, кто пройдет вакцинацию и ревакцинацию, смогут претендовать на дополнительный отдых.

«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области, предоставлять работникам по их письменному заявлению оплачиваемые дни отдыха - в день вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции, совпадающий с рабочим днем, а также в следующий за ним день, если он является рабочим днем», - говорится в тексте проекта постановления.

Напомним, по состоянию на 11 января в нашей области полностью завершили вакцинацию 551 164 человека.