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Здоровье12 января 2022 10:07

Калининградцам предложат два оплачиваемых выходных после прохождения вакцинации и ревакцинации

Постановление готовит правительство области
Николай Литвинов
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Калининградской области разработали новый способ стимулирования жителей к прохождению вакцинации против коронавируса. На сайте правительства появился проект изменений в «антиковидное» постановление № 134. Судя по тексту документа, все, кто пройдет вакцинацию и ревакцинацию, смогут претендовать на дополнительный отдых.

«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области, предоставлять работникам по их письменному заявлению оплачиваемые дни отдыха - в день вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции, совпадающий с рабочим днем, а также в следующий за ним день, если он является рабочим днем», - говорится в тексте проекта постановления.

Напомним, по состоянию на 11 января в нашей области полностью завершили вакцинацию 551 164 человека.