В Калининград под видом замороженного шпика пытались ввезти свиные шкуры

. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

Продукцию задержали в порту Балтийска. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, подозрения специалистов вызвали две партии шпика свиного замороженного из Татарстана. Общий вес груза составил более 40 тонн

При проведении анализа документов сотрудники Россельхознадзора установили, что обе партии шпика были выработаны из сырья неизвестного происхождения. По результатам полного досмотра выяснилось, что под видом шпика перевозились замороженная свиная шкура и жир неизвестного происхождения. При этом продукция имела явные признаки недоброкачественности (желтоватый цвет, прогорклый запах, заветренная).

Ввоз груза был запрещен.