37 пенсионеров, 7 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области подтвержден 151 случай коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, 138 случаев заболевания протекает в форме ОРВИ, 5 - пневмонии.

Среди заболевших:

7 детей до 18 лет, в том числе:

- 3 посещающих детские дошкольные учреждения;

- 3 школьника;

- студент (до 18 лет);

144 взрослых, в том числе:

- 7 работников образования;

- 3 медицинских работника;

- 10 сотрудников торговли и общепита;

- 3 работника промпредприятий;

- 4 работника транспорта, водителя;

- 2 работника пищевых предприятий;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- сотрудник банка;

- сотрудник охранного предприятия;

- 38 иных работающих;

- 2 студента (старше 18 лет);

- 37 пенсионеров;

- 27 неработающих.