37 пенсионеров, 7 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области подтвержден 151 случай коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, 138 случаев заболевания протекает в форме ОРВИ, 5 - пневмонии.
Среди заболевших:
7 детей до 18 лет, в том числе:
- 3 посещающих детские дошкольные учреждения;
- 3 школьника;
- студент (до 18 лет);
144 взрослых, в том числе:
- 7 работников образования;
- 3 медицинских работника;
- 10 сотрудников торговли и общепита;
- 3 работника промпредприятий;
- 4 работника транспорта, водителя;
- 2 работника пищевых предприятий;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- сотрудник банка;
- сотрудник охранного предприятия;
- 38 иных работающих;
- 2 студента (старше 18 лет);
- 37 пенсионеров;
- 27 неработающих.