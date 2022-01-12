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Общество12 января 2022 12:26

В четверг Калининград заденет мощнейший циклон «Эльза», ожидается шторм

Ветер усилится в ночь на пятницу
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

О предстоящей перемене погоды научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Начиная с четверга в центр Европейской России перемещается не просто область низкого давления, а мощнейший циклон. Сегодня он находится над Гренландией, - рассказал Вильфанд в интервью РИА «Новости».

По данным портала rp5.ru, усиление ветра в Калининграде прогнозируется с вечера четверга. В ночь на пятницу порывы могут достигнуть 24-26 метров в секунду, что характеризуется как сильный шторм.

Свободный университет Берлина присвоил циклону имя «Эльза». Прохождение атмосферного вихря будет сопровождаться потеплением до +5...+6 градусов, дождями и понижением атмосферного давления до 754 миллиметров ртутного столба.