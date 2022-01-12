В Зеленоградске загорелся дом на шесть семей

. Фото: Александр КАТЕРУША

Пожар в Зеленоградске случился в среду, 12 января. В 12.14 поступило сообщение о том, что на улице Железнодорожной горит жилой дом.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, в одноэтажном доме на шесть семей горела однокомнатная квартира. В одной из комнат огонь охватил деревянную обшивку потолка на площади 1,5 кв. м.

О пострадавших не сообщается.

В ликвидации пожара участвовали расчеты местной пожарно-спасательной части в составе 15 человек и 2 единицы техники.