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Общество12 января 2022 13:31

В Зеленоградске хотят проводить ежегодный Фестиваль света

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Иван МАРКОВ

Власти Зеленоградска решили проводить в курортном городе ежегодный Фестиваль света. Об этом «Комсомолке» сообщил замглавы администрации Георгий Попшой.

- Мы переговорили с потенциальными инвесторами. Они приезжают в Зеленоградск 16-17 января, чтобы определить места проведения и концепцию фестиваля. И будем после этого думать, как все красиво провести и организовать, - говорит Георгий Попшой.

По его словам, такие фестивали проходят в Европе и некоторых городах России. Идея в том, чтобы украшать улицы, сооружать инсталляции, проводить световые представления и театральные шествия (если это позволит эпидобстановка).

В случае если концептуально фестиваль одобрят, то он пройдет в ноябре.