На Куршской косе задержали похитителей можжевельника

За этот можжевельник нарушители заплатили более 50 тысяч рублей. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Инцидент случился 5 января, когда в районе 17-го километра национального парка «Куршская коса» госинспекторы в области охраны окружающей среды задержали расхитителей лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

У двоих горожан изъяли пять молодых кустов можжевельника.

«Нарушители вину признали. Им пришлось возместить нанесенный вред в размере 49 020 рублей и заплатить 3 тысячи рублей штрафа», - рассказали в национальном парке.

Можжевельник часто называют кипарисом северных лесов. В Калининградской области он обитает в сосновых или еловых, иногда в березовых лесах. Особенно много можжевельников на Куршской и Балтийской косах.