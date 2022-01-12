Пьяный калининградец грозился утопить жену на пляже в Зеленоградске

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Фото: Александр Подгорчук
На 25-летнего жителя Калининграда завели уголовное дело за угрозу убийством. Мужчина грозился утопить в море свою жену, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел в новогоднюю ночь на пляже в Зеленоградске. Около кафе «Амбар» мужчина схватил 37-летнюю женщину, затащил в море и стал наклонять ее к воде, грозя утопить.
Супруге удалось вырваться и сбежать, после чего она укрылась у родни и сообщила о случившемся в полицию. В ходе проверки участковые уполномоченные разыскали обидчика и сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.