Пьяный калининградец грозился утопить жену на пляже в Зеленоградске

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На 25-летнего жителя Калининграда завели уголовное дело за угрозу убийством. Мужчина грозился утопить в море свою жену, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь на пляже в Зеленоградске. Около кафе «Амбар» мужчина схватил 37-летнюю женщину, затащил в море и стал наклонять ее к воде, грозя утопить.

Супруге удалось вырваться и сбежать, после чего она укрылась у родни и сообщила о случившемся в полицию. В ходе проверки участковые уполномоченные разыскали обидчика и сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.