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Общество13 января 2022 17:37

Зеленоградск празднично украсят ко Дню всех влюбленных

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Власти Зеленоградска решили не убирать полностью праздничную подсветку с городских улиц. Снимут лишь только новогоднюю атрибутику. Остальную иллюминацию оставят до 14 февраля, до Дня Святого Валентина. Об этом «Комсомолке» сообщил замглавы администрации Георгий Попшой.

- Мы повесим дополнительно сердечки, обустроим фотозоны к Дню всех влюбленных, так, чтобы было по вечерам красиво гулять, фотографироваться, - рассказал Георгий Попшой.

Ранее власти Зеленоградска объявили о желании проводить в курортном городе ежегодный Фестиваль света.

Идея в том, чтобы украшать улицы, сооружать инсталляции, проводить световые представления и театральные шествия (если это позволит эпидобстановка).

Возможно, первый фестиваль состоится в ноябре 2022.