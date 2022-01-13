Зеленоградск празднично украсят ко Дню всех влюбленных

Власти Зеленоградска решили не убирать полностью праздничную подсветку с городских улиц. Снимут лишь только новогоднюю атрибутику. Остальную иллюминацию оставят до 14 февраля, до Дня Святого Валентина. Об этом «Комсомолке» сообщил замглавы администрации Георгий Попшой.

- Мы повесим дополнительно сердечки, обустроим фотозоны к Дню всех влюбленных, так, чтобы было по вечерам красиво гулять, фотографироваться, - рассказал Георгий Попшой.

Ранее власти Зеленоградска объявили о желании проводить в курортном городе ежегодный Фестиваль света.

Идея в том, чтобы украшать улицы, сооружать инсталляции, проводить световые представления и театральные шествия (если это позволит эпидобстановка).

Возможно, первый фестиваль состоится в ноябре 2022.