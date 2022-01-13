Калининградцев приглашают на поэтические чтения в областную библиотеку

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В Калининградской областной научной библиотеке в четверг, 13 января, состоится творческий вечер поэтов. Как рассказали организаторы, выступит Андрей Тозик, член Союза российских писателей, поэт-визуализатор и Сергей Михайлов, поэт, прозаик, член Союза российских писателей и Российского союза профессиональных литераторов.

Творческий вечер, который назвали «Дом у границы» начнется в 18.30 в лекционном зале научной библиотеки.

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