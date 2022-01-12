Еще в 15 центрах занятости населения Калининградской области заработал бесплатный Wi-Fi от «Ростелекома»

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С первых рабочих дней 2022 года бесплатным Wi-Fi могут воспользоваться посетители центров занятости в 16 муниципалитетах Калининградской области. До этого зона доступа к беспроводному интернету была организована только в зале ожидания главного офиса центра занятости на улице Калязинской в Калининграде.

- Для людей, которые ищут возможности трудоустройства либо оформляют пособия, важно всегда быть на связи, - подчеркивает директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семенов. - Для многих интернет сегодня стал одним из основных средств коммуникации. С нового года «Ростелеком» обеспечил беспроводным интернетом практически все центры занятости населения, которые работают в городах области.

Подключение к интернету по Wi-Fi осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте gosuslugi.ru. Затем пользователи автоматически попадут на страницу сайта «Работа в России», где могут получить необходимые консультации или услуги, либо смогут далее перейти на нужную им страницу.

Специалисты «Ростелекома» также предусмотрели возможность доступа к Wi-Fi для иностранных граждан и людей, не зарегистрированных на Едином портале госуслуг. Тем, у кого есть российская сим-карта, проверочный код для подключения к Wi-Fi придет по СМС. Авторизация пользователя с зарубежной сим-картой происходит по принципу Flash Call.

Еще два офиса центра занятости «Ростелеком» подключит к Wi-Fi в ближайшее время, после того как они будут оборудованы после переезда.