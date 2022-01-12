Замок, форт, мост и сыр прославят Калининградскую область на всю страну

Каталог «Топ-1000 культурных и туристических брендов России» пополнился сразу четырьмя калининградскими достопримечательностями.

В ноябре 2020 года на общественной интерактивной платформе Живоенаследие.рф был объявлен конкурс на включение в престижный список. Участниками мероприятия стали 1478 брендов, из которых жюри отобрало 336 из 77 регионов страны. Одним из этих регионов оказалась Калининградская область.

Наш эксклав теперь будут представлять в РФ (категория «Сооружения») черняховский замок Инстербург, мост Королевы Луизы в Советске и Пятый форт (вместе со всем фортовым поясом Калининграда), а также сыр «Тильзитер» в категории «Гастрономия».