В Калининградской области индексировали выплату при рождении первенца

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

С 1 января 2022 года в Калининградской области размер единоразовой выплаты при рождении первенца увеличился на 45 тысяч рублей и теперь составляет 345 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, индексация автоматически распространяется и на те сертификаты, которые семьи уже получили, но не успели ими воспользоваться. Если сумма потрачена не полностью, будет выполнен перерасчет на ее остаток. Предоставлять дополнительные документы для этого не нужно.

Напомним, что жительницы области, родившие первого ребенка во время учебы в высшем или среднем профессиональном образовательном учреждении, а также в течение трех лет после его окончания, имеют право на единоразовую выплату.

За два года действия этой региональной меры соцподдержки сертификаты выданы 987 молодым семьям.