В Славском районе браконьер убил самку лося

6 января охотоведы Славского района во время патрулирования лесного массива обнаружили кровь, внутренности и фрагменты шкуры животного. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в ходе обследования территории сотрудники полиции обнаружили хутор, на котором отдыхал 47-летний подозреваемый. В автомобиле мужчины полицейские обнаружили разделанную тушу самки лося.

Полицейские установили, что злоумышленник охотился на бобров, соответствующая лицензия у него имелась, когда на него неожиданно вышел лось. Охотник тут же застрелил животное, потом перетащил тушу животного и разделал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Мужчине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.