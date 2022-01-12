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Общество12 января 2022 15:35

В Славском районе браконьер убил самку лося

Мужчине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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6 января охотоведы Славского района во время патрулирования лесного массива обнаружили кровь, внутренности и фрагменты шкуры животного. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в ходе обследования территории сотрудники полиции обнаружили хутор, на котором отдыхал 47-летний подозреваемый. В автомобиле мужчины полицейские обнаружили разделанную тушу самки лося.

Полицейские установили, что злоумышленник охотился на бобров, соответствующая лицензия у него имелась, когда на него неожиданно вышел лось. Охотник тут же застрелил животное, потом перетащил тушу животного и разделал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Мужчине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.