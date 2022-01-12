В Гурьевске по горячим следам раскрыли угон автомобиля

Накануне в полицию обратился 18-летний житель Гурьевска, который поутру не обнаружил во дворе собственного автомобиля марки «Мерседес».

Найти злобного угонщика удалось довольно быстро. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, сотрудники угрозыска, проведя проверку, установили, что к краже авто причастен 43-летний мужчина, также проживающий в Гурьевске.

- После распития алкогольных напитков в компании с другом он вышел на улицу и обратил внимание на припаркованный автомобиль. Мужчина решил покататься на иномарке и путем подбора ключа из имевшейся у него связки открыл дверь машины, завел ее и уехал, - сообщили в полиции.

Мужчина задержан по месту жительства, «Мерседес» изъят, возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.