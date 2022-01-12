В Калининграде подведут итоги конкурса «Самый нарядный»

Накануне в мэрии Калининграда состоялось заседание комиссии, рассмотревшей заявки на открытый конкурс на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий областного центра. Открытый конкурс стартовал 10 декабря.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, номинаций, как и в прошлые годы, две: «Лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и территорий муниципальными (государственными) организациями», а также «Лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и территорий организациями всех организационно-правовых форм собственности (за исключением муниципальных (государственных) организаций), индивидуальными предпринимателями». За первое место полагается 100 тысяч рублей, за второе - 70, за третье - 50 тысяч рублей.

- В этот раз в конкурсе принимает участие рекордное количество желающих - подано 18 заявок, - отметили в мэрии, добавив, что итоги конкурса будут подведены после 20 января.