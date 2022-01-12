В Калининграде осудили двух москвичей, предлагавших "крышу" янтарщикам

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининграде осудили двух мужчин - жителей Москвы и Московской области - которые предлагали предпринимателям "решать вопросы" с правоохранительными органами. Разумеется, за деньги.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Калининградской области, в январе 2021 года мужчинам (одному из них 59 лет, второму 56) стало известно, что две местные жительницы, одна из которых является гендиректором предприятия по обработке янтаря и производству изделий из него, опасаются проведения проверок и "желают обеспечить общее покровительство своему бизнесу за денежное вознаграждение".

Ушлые мужчины предложили женщинам выступить в качестве посредников при передаче взятки одному из сотрудников УФСБ России по Калининградской области, на что женщины согласились.

- 11 февраля 2021 года в одном из кафе на площади Победы в Калининграде осужденные, выступая в качестве посредников, передали полученные деньги в размере 500 тысяч рублей и 2,5 тысячи долларов США сотруднику УФСБ России по Калининградской области, который от получения взятки отказался, - сообщили в пресс-службе СК, добавив, что передача денежных средств проводилась в рамках оперативно-розыскных мероприятий под контролем УФСБ России по Калининградской области.

На следующий день при попытке уехать с территории Калининградской области москвичей задержали, а позже арестовали.

Несколько месяцев продолжался судебный процесс. В итоге Центральный районный суд Калининграда приговорил 59-летнего мужчину к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 13,7 млн рублей. Его 56-летний напарник должен был отправиться в колонию на 2 года 8 месяцев, однако от "отбытия наказания в виде лишения свободы мужчина освобожден в связи с болезнью". Правда, 13,7 млн рублей штрафа заплатить ему придется.

Приговор в законную силу не вступил.