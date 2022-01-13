От 300 000 на руки: названы самые высокооплачиваемые вакансии Калининграда в январе

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние две недели в Калининградской области появилось более 120 вакансий с зарплатой от 150 000 рублей. Как сообщает пресс-служба HeadHunter по Северо-Западу, львиная доля высокооплачиваемых вакансий сосредоточена в сфере продаж, в ИТ-сфере, а также в строительстве.

Топ-10 предлагаемых зарплат в нашей области в январе выглядит так:

1. Менеджер по продажам (без поиска), от 300 000 руб. на руки.

2. Middle/Middle+ Frontend разработчик (React), до 250 000 руб. на руки

3. Программист C# (Middle), от 200 000 руб. на руки.

4. Директор троллейбусного парка, до 170 000 руб. до вычета НДФЛ.

5. Программист-консультант 1С (удаленно), от 150 000 руб. на руки

6. Руководитель строительства, до 150 000 руб. на руки.

7. Разработчик программного обеспечения (Python), от 150 000 руб. на руки.

8. Экономист по проектам, до 150 000 руб. на руки.

9. Финансовый директор, от 150 000 руб. до вычета НДФЛ.

10. Начальник дорожно-строительного участка, от 120 000 руб. на руки.

В HeadHunter отмечают, что средняя предлагаемая зарплата в Калининградской области в начале 2022 года составляет 43 900 рублей. Это в целом соответствует средней предлагаемой зарплате в других регионах страны.