Паром «Маршал Рокоссовский» для линии Усть-Луга - Балтийск прибудет в Балтийск через неделю

. Фото: пресс-служба «Росморпорта».

Первый в России инновационный двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» начал переход из порта Тузла (Стамбул) в Калининградскую область. Как сообщает официальный сайт «Росморпорта», несмотря на сложные погодные условия, ожидаемое прибытие парома в Балтийск - третья декада января.

Судно предназначено для перевозки железнодорожных составов российского стандарта с шириной колеи 1520 мм, а также других накатных грузов, включая опасные грузы, до 30 рефконтейнеров (20-футовых). Скорость хода парома на чистой воде может достигать 16 с половиной узлов.

Паром был построен по заказу и за счет собственных средств «Росморпорта». На борту предусмотрено 36 мест, численность экипажа составляет 22 человека.

Ожидается, что до конца 2022 года флот, занятый на линии Усть-Луга - Балтийск, пополнит еще одно судно - паром «Генерал Черняховский».