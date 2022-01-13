На зимних каникулах аэропорт Калининграда обслужил больше 127 тысяч человек

В аэропорту «Храброво» подвели итоги работы в праздничные дни (с 30 декабря по 9 января). Как сообщает пресс-служба «Храброво», за это время общий пассажиропоток составил 127 432 человека - на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Самым загруженным стал день 3 января, когда в аэропорту было обслужено 13 198 человек, - рассказали в «Храброво».

Большинство путешественников - 123 405 человек - оказались пассажирами внутрироссийских рейсов. Международными рейсами в праздничные дни воспользовались 4027 человек.

В общей сложности за период новогодних каникул был выполнен 461 самолето-вылет.