Продавцы, водители транспорта и школьники: кто заразился ковидом в Калининградской области

За последние сутки в Калининградской области выявили 168 новых случаев коронавируса. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

11 детей:

- 6 детей, не посещающих садики;

- 3 школьника;

- один студент;

157 взрослых:

- 46 пенсионеров;

- 33 безработных;

- 32 работающих в разных сферах;

- 16 сотрудников торговли и общепита;

- 7 медработников;

- 7 работников транспорта и водителей;

- 7 работников промпредприятий;

- 3 работника пищевых предприятий;

- 2 сотрудника предприятий бытового обслуживания;

- 2 работника сельского хозяйства;

- работник образования;

- сотрудник охранного предприятия.

У 153 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, еще у семерых началась пневмония.