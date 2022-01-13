Продавцы, водители транспорта и школьники: кто заразился ковидом в Калининградской области

За последние сутки в Калининградской области выявили 168 новых случаев коронавируса. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
11 детей:
- 6 детей, не посещающих садики;
- 3 школьника;
- один студент;
157 взрослых:
- 46 пенсионеров;
- 33 безработных;
- 32 работающих в разных сферах;
- 16 сотрудников торговли и общепита;
- 7 медработников;
- 7 работников транспорта и водителей;
- 7 работников промпредприятий;
- 3 работника пищевых предприятий;
- 2 сотрудника предприятий бытового обслуживания;
- 2 работника сельского хозяйства;
- работник образования;
- сотрудник охранного предприятия.
У 153 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, еще у семерых началась пневмония.