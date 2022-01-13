В Калининграде 13 января отключено электричество на двух улицах

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 13 января, в течение дня отключено электричество на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на ул. Серпуховской, 3-21, 26 (детский сад № 19), Ленинский пр-те, 44-58, 44б, 60-66.

В пятницу, 14 января, планируется проведение ремонтных работ, требующих отключения водопроводной сети на улице Красной. До 17 часов воды не будет в домах № 257б, 259, 265, 267, 269, 268, 266, 261, 261а, б, г, 272-274, 276-278, а также на ул. Задонского, 1в.