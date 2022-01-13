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Общество13 января 2022 10:29

В Чернышевском задержали почти 20 тонн контрабандных лесоматериалов

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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Фото: Таможня Калининградской области

Калининградские таможенники пресекли незаконный вывоз с территории области почти 20 тонн дубовой обрезной доски. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Стратегически важный груз пытались вывезти в Литву через погранпереход в Чернышевском, предоставив недостоверные сведения о производителе товара. Общая стоимость незаконно перемещенных пиломатериалов составила 1,6 млн рублей.

По факту незаконного перемещения крупной партии товара возбуждено уголовное дело, предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы.