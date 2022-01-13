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Общество13 января 2022 10:56

Калининградец погасил 800-тысячный долг по алиментам, чтобы не оказаться в колонии

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Приставы заставили жителя Зеленоградска погасить задолженность по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.

Мужчину ранее привлекали к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, однако эти меры не заставили горе-отца вспомнить о родительских обязанностях.

Долг по алиментам достиг 792 тысяч рублей, и мужчину решили повторно привлечь к уголовной ответственности. После этого нигде не работающий горожанин сразу нашел деньги и полностью погасил алиментный долг перед дочерью.