Калининградец погасил 800-тысячный долг по алиментам, чтобы не оказаться в колонии

. Фото: Александр Подгорчук

Приставы заставили жителя Зеленоградска погасить задолженность по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.

Мужчину ранее привлекали к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, однако эти меры не заставили горе-отца вспомнить о родительских обязанностях.

Долг по алиментам достиг 792 тысяч рублей, и мужчину решили повторно привлечь к уголовной ответственности. После этого нигде не работающий горожанин сразу нашел деньги и полностью погасил алиментный долг перед дочерью.