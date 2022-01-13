Калининград ждет жестокая буря: МЧС объявило предупреждение, скорость ветра превысит 100 км/ч

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Калининградская область попала под влияние атлантического циклона «Эльза», который вызовет в наших краях мощнейший шторм. В связи с предстоящим разгулом стихии региональное управление МЧС объявило официальное штормовое предупреждение.

«Утром 14 января 2022 г. ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 25-29 м/с (90-104 км/ч. - Ред.)», - сообщается на сайте ведомства.

По шкале Бофорта скорость ветра выше 28,5 м/с расценивается как жестокая буря (жестокий шторм). Синоптический портал rp5.ru прогнозирует, что шторм продлится практически весь день - ниже 20 м/с скорость ветра упадет только к вечеру.

Напоминаем, что единый телефон службы спасения - 101 (с мобильного телефона вы также можете набрать номер 112, а со стационарного - 01).