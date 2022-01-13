В результате действий своей сотрудницы «Водоканал» потерпел ущерб на 450 тысяч рублей

В апреле 2020 года предприятие «Водоканал» заключило с одной из фирм госконтракт на закупку реагента для очистки воды. Сумма сделки была немаленькой - 92,6 миллиона рублей, так что условие, согласно которому все затраты на исполнение договора, включая погрузку-доставку-разгрузку, должен был нести поставщик, выглядело вполне справедливым.

Однако 42-летняя начальник водоканального отдела материально-технического обеспечения дала понять фирмачам, что поможет снизить им расходы. Просто за красивые глаза или за нечто более материальное - теперь выясняет следственный отдел по Центральному району Калининграда регионального управления СКР. В уголовном деле фигурируют такие обороты, как «являясь материально ответственным лицом» и «действуя из корыстных побуждений». В общем, госпожа начальница приказала подчиненным поработать грузчиками, перетащив реагент на склад.

- При этом счета по государственному контракту были оплачены поставщику в полном объеме, - обратили внимание в УСКР.

Добавив, что решение о возбуждении уголовного дела принято по результатам оперативных мероприятий, проведенных УФСБ России по региону. Правоохранители оценивают причиненный «Водоканалу» материальный ущерб в сумму не менее 449,5 тыс. рублей.

Вообще-то по инкриминируемой даме уголовной статье о превышении должностных полномочий можно провести за решеткой вплоть до 4 лет. Но будем реалистами: как показывает судебная практика последнего времени, наша Фемида склонна назначать таким осужденным условные сроки.