В «Калининград-ГорТрансе» заявили, что не ищут директора на зарплату 170 000 рублей

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О появлении высокооплачиваемой вакансии сегодня сообщила пресс-служба HeadHunter по Северо-Западу. По данным компании, в Калининградской области «прямо сейчас» ищут директора троллейбусного парка на зарплату до 170 000 рублей (до вычета НДФЛ).

После публикации новости в СМИ телефоны «Калининград-ГорТранса» раскалились от звонков, однако на предприятии заявили, что информация о вакансии не соответствует действительности.

- Вакансия не наша, это московская организация. У нас нет должности директора троллейбусного парка и, конечно же, не московский уровень зарплат, - заявила порталу klops.ru заместитель руководителя «ГорТранса» Светлана Нестерова.