Власти выделили 58 млн рублей на развитие туринфраструктуры в муниципалитетах

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В этом году на развитие туристической инфраструктуры в калининградских муниципалитетах будет направлено более 58 миллионов рублей. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Ранее министерство провело конкурсный отбор проектов на создание в 2022 году условий для отдыха и рекреации в городах области. Победителями признаны 19 проектов из 14 муниципальных образований:

– благоустройство трех новых муниципальных пляжей на территории обводненного карьера в поселке Ровное Гвардейского округа, в районе озера Пелавское в Калининграде и пляжа на Балтийской косе;

– дооснащение трех ранее благоустроенных муниципальных пляжей в Мамоновском, Полесском и Правдинском городских округах;

– капитальный ремонт чаши городского бассейна, расположенного в Славске;

– благоустройство сквера для отдыха по улице Портовой в Пионерском;

– обустройство парковки для туристического транспорта в поселке Железнодорожном;

– установка сетевых модульных туалетов с кабинами для маломобильных групп населения в Багратионовске, Немане и Мамоново;

– благоустройство туристических маршрутов и туристической навигации в Гвардейске, Гусеве и Черняховске;

– обустройство слипа и места отдыха в Краснознаменском муниципальном округе;

– благоустройство территории деревни викингов Кауп;

– установка малых архитектурных форм в Янтарном.

«Получателями субсидий в этом году станут в основном восточные муниципалитеты. Туристы, в том числе из числа местных жителей, все чаще путешествуют вглубь области. Наша задача - создать там комфортные условия для отдыха», - заявил министр Ермак.