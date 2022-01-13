Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье13 января 2022 13:17

Алиханов заявил о риске критической перегрузки системы здравоохранения из-за омикрона

Пока новый штамм официально не подтвержден у заболевших в нашей области
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)

Во время рабочего выезда в Гвардейск губернатор Антон Алиханов заявил о готовности к новой волне распространения коронавируса, которую может вызвать штамм. Пока ни у кого из заразившихся в Калининградской области омикрон не подтвержден.

- Я только что переписывался с Еленой Анатольевной (Бабурой, главой регионального Роспотребнадзора. - Ред.), она ждет результатов секвенирования анализов, чтобы понять, какой это штамм, - сообщил журналистам Антон Алиханов. - Единственная позитивная новость - это что течение болезни [при омикроне] более легкое. Но понятно, что в какой-то момент вопрос перегрузки системы здравоохранения может стать критическим.

Губернатор отметил, что больницы готовы к развертыванию ковидных коек, хотя выше определенного уровня «прыгнуть не смогут». Кроме того, в любом случае сохранится помощь онкобольным, пациентам с проблемами с системой кровообращения, педиатрическая помощь и травматология никуда не деваются.