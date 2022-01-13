Алиханов заявил о риске критической перегрузки системы здравоохранения из-за омикрона

Во время рабочего выезда в Гвардейск губернатор Антон Алиханов заявил о готовности к новой волне распространения коронавируса, которую может вызвать штамм. Пока ни у кого из заразившихся в Калининградской области омикрон не подтвержден.

- Я только что переписывался с Еленой Анатольевной (Бабурой, главой регионального Роспотребнадзора. - Ред.), она ждет результатов секвенирования анализов, чтобы понять, какой это штамм, - сообщил журналистам Антон Алиханов. - Единственная позитивная новость - это что течение болезни [при омикроне] более легкое. Но понятно, что в какой-то момент вопрос перегрузки системы здравоохранения может стать критическим.

Губернатор отметил, что больницы готовы к развертыванию ковидных коек, хотя выше определенного уровня «прыгнуть не смогут». Кроме того, в любом случае сохранится помощь онкобольным, пациентам с проблемами с системой кровообращения, педиатрическая помощь и травматология никуда не деваются.