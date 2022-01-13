Жительница Балтийска купила буханку хлеба с запеченным гвоздем

Хлеб, купленный в Балтийске Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

Жительница Балтийска приобрела буханку хлеба, которая ей очень не понравилась. Дело в том, что с начинкой ей не повезло – в корочку был вмят (вероятно, в процессе производства) кусок гвоздя. Фотографии буханки и металлического предмета она решила опубликовать в сообществе «Типичный Балтийск».

- Заклепка, - тут же отреагировал на публикацию эксперт-комментатор. - Вероятнее всего, от производственного кондитерского оборудования.

- Жалко, что не золото, - погрустила за владелицу буханки еще одна подписчица сообщества.

- Спасибо скажите, что не таракан и не мышь, - успокоил другой балтиец.

- Зря вы так, не читаете новости, - решил пошутить четвертый подписчик. - У них проходит акция совместно с местным строительным магазином. Звучит она так: «Делаешь ремонт? Покупая наш хлеб, собери упаковку саморезов и получи шуруповерт. Кстати, он тоже будет спрятан в хлебе». Вот! А вы тут ничего не знаете, оказывается.