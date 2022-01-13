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Общество13 января 2022 15:43

В Калининграде снимут фильм про Холокост

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области снимут фильм про трагические события Холокоста. Как сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» во ВКонтакте, съемки запланированы на 22 января. Организаторы уже ищут актеров на роли евреев: мужчин 18-60 лет и женщин 18-65 лет.

Претенденты на роли должны быть худыми, без татуировок и прочих современных украшений.

За съемки обещают заплатить. 1 тысячу рублей получат те, кто сыграет на камеру страх и усталость, 3 тысячи рублей выдадут тем, кого будут «расстреливать».