Под Гвардейском открыли ФОК со стадионом

. Фото: Александр КАТЕРУША

В поселке Озерки Гвардейского района рядом со школой заработал новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Общая площадь объекта - 650 квадратных метров: мини-стадион с беговыми дорожками, игровое поле, сектор для уличной гимнастики. Внутри ФОКа уже занимаются спортсмены-гиревики и борцы.

- Этот проект будет взят за основу как типовой, его будем применять в том числе и в Знаменске, где построим аналогичный комплекс, - сказал губернатор Антон Алиханов на открытии объекта.

Общая стоимость работ в Озерках составила более 75 миллионов рублей. Из них большую часть представляет финансирование федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Регулярные тренировки в ФОКе Озерков планируют начать с 17 января.