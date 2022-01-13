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Общество13 января 2022 16:38

Музыкальной школе имени Таривердиева купили новые пианино

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Музыкальная школа имени Микаэла Таривердиева в Гвардейске закупила новые инструменты и оборудование в рамках национального проекта «Культура». Об этом стало известно во время рабочего выезда губернатора в муниципалитет.

Для учреждения приобрели кабинетный рояль «Михаил Глинка», три пианино «Михаил Глинка», две интерактивные доски для теоретических классов, четыре проектора, два микшерных пульта и два экрана.

- Разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт внутренних помещений музыкальной школы, которая считается одной из трех лидирующих в Калининградской области, - отметили в региональном правительстве.

В соседнем здании муниципальной библиотеки за счет областного бюджета делают капремонт помещений второго этажа и мансарды, а в рамках реализации проекта приграничного сотрудничества «Литва - Россия» приобретена мебель для читального зала, конференц-зала, творческой лаборатории.