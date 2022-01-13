Калининградец по чужому пропуску пытался пройти на территорию ТЭЦ-2

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

На проходной ТЭЦ-2 сработала тревожная кнопка, на место выехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Выяснилось, что на территорию энергостанции пытался проникнуть мужчина, который предъявлял чужие документы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Как пояснил задержанный, пропуск ему передал сотрудник подрядной организации, выполняющий ремонтные работы на объекте, чтобы тот подменил его на автовышке.

Владелец документа и задержанный были доставлены в отдел полиции, где поясняют свои действия.