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Происшествия13 января 2022 18:05

Калининградец по чужому пропуску пытался пройти на территорию ТЭЦ-2

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

На проходной ТЭЦ-2 сработала тревожная кнопка, на место выехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Выяснилось, что на территорию энергостанции пытался проникнуть мужчина, который предъявлял чужие документы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Как пояснил задержанный, пропуск ему передал сотрудник подрядной организации, выполняющий ремонтные работы на объекте, чтобы тот подменил его на автовышке.

Владелец документа и задержанный были доставлены в отдел полиции, где поясняют свои действия.