Житель Гусева пригласил в гости рецидивиста, тот его обворовал

В новогодние праздники несколько жителей региона стали жертвами злоумышленников, которых они приглашали в гости.

Так, 48-летний житель Гусева позвал к себе на застолье 40-летнего мужчину, который оказался рецидивистом и за свою жизнь 18 раз успел побывать в местах лишения свободы. Вот и на этот раз он обворовал хозяина квартиры – утащил у него мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Тот скрывался в Калининграде.

Возбуждено уголовное дело.