Директор Калининградского историко-художественного музея покинул свой пост

Вера Таривердиева и Сергей Якимов. Фото: Александр КАТЕРУША

Сергей Якимов ушел с поста директора Калининградского областного историко-художественного музея. Об этом он рассказал «Комсомолке», отметив, что из музея не уволился, а перешел на должность заместителя директора.

- Я буду заниматься выставочной деятельностью, а это огромный пласт работы. И я рад. Я долго размышлял, я мечтал заниматься исключительно историей. Планов было много, а реализовывать их не мог. Ведь административная должность не дает ни минуты покоя. Даже книги я писал по ночам и по утрам. Так что настало время подумать о том, что сделать, чтобы я еще себя реализовал как историк. Так и возникло мое решение, - пояснил «Комсомолке» Сергей Якимов.

Временно исполняющей обязанности директора историко-художественного музея назначена Екатерина Манюк, которая прежде работала заместителем директора по музейно-просветительской деятельности.

Как отметил Сергей Якимов, директора определит министерство культуры региона – за ним окончательное решение.