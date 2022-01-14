Минобр – об усилении ветра в Калининграде: Решение о посещении школы учениками принимает директор

В Калининграде с ночи продолжается непогода. Циклон «Эльза» вызвал в наших краях мощнейший шторм, ветер усилился до 25-29 м/с.

Общего распоряжения о запрете посещения детьми учебных заведений не поступало. В министерстве образования региона сказали, что решение принимают директора школ.

«Официальное предупреждение МЧС разослано в подведомственные организации и муниципалитеты. Решение принимается муниципальными образованиями», - сказали в минобре, отметив, что родителей и учеников должна проинформировать администрация учебного заведения.

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