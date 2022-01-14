В Калининграде на ул. Чайковского упавшее дерево придавило автомобиль «Ауди»

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде не утихает ветер, его порывы достигают более 100 км/час. Повалено уже несколько деревьев.

Так, на улице Чайковского упавшее дерево придавило «Ауди». Автомобиль серьезно пострадал.

Также в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во ВКонтакте сообщают об упавшем дереве на улице Емельянова.

Ветки там повалило напротив бывшей «Семьи».

«Правая полоса полностью перекрыта. Спасатели уже работают. Аккуратнее, провода очень низко висят», - предупреждает горожан подписчица.

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