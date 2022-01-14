Калининград попал в топ-10: Туристы начали бронировать жилье для отдыха летом-2022

. Фото: Александр КАТЕРУША

Туристы начали заранее бронировать отели в Калининграде на летний период-2022. По данным сервиса Tvil.ru, спрос на бронирование лета в январе увеличился на 30% относительно прошлого года.

Калининград вошел в топ-10 популярных направлений летнего отдыха и занимает 8-е место, расположившись между Москвой и Казанью.

Сообщается, что в Калининграде туристы, как правило, выкупают отели на 5 дней и в сутки на проживание тратят 2800 рублей.

В десятку популярных направлений отдыха летом, по данным раннего бронирования, вошли также Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Абхазия, Ставропольский край, Тверская область, Татарстан, Карелия и Московская область.

Аналитики отмечают, что туристы меньше стали опасаться COVID-ограничений и показывают свою активность.