На выходных синоптики прогнозируют в Калининграде заморозки и снег

. Фото: Александр Подгорчук

Циклон «Эльза», который принес в Калининград штормовой ветер, начнет отступать в пятницу вечером. Однако вместе с ненастьем уйдет и потепление.

В субботу днем Гидрометцентр прогнозирует в Калининграде +3 градуса. Ночью температура понизится до -1, выпадет снег.

В воскресенье воздух прогреется до +2 градусов , также ожидаются осадки - снег с дождем.

Атмосферное давление будет повышенным в субботу (765 мм ртутного столба) и упадет в воскресенье (до 753 мм).

Скорость ветра сохранится в диапазоне 12-16 метров в секунду.