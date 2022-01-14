В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 14 января нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 14 января, в течение дня отключено электричество в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. К. Назаровой, 51-55, 57-59, 63-67, 69-71 .

До 15 часов без электроснабжения останутся потребители на ул. Киевской, 17б, в пер. Трамвайном 2-м, 4.

Холодное водоснабжение до 17 часов отключено на ул. Красной, 257б, 259, 265, 267, 269, 268, 266, 261, 261а, б, г, 272-274, 276-278, а также на ул. Задонского, 1в.

На ул. Чекистов, 81а, 109, холодное водоснабжение будет отсутствовать до 14 часов.